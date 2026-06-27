"Note di cura", la musica del Festival di Sanremo arriva al Policlinico di Bari

BARI - Le grandi canzoni che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo saranno protagoniste di una serata speciale al Policlinico di Bari. Lunedì, alle ore, nell'agorà del padiglione, andrà in scena il concerto, con l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari.

L'appuntamento, giunto alla seconda edizione, rientra nella rassegna "Musiche sotto le stelle metropolitane", il progetto che porta la musica sinfonica nei luoghi simbolo del territorio – tra cui ospedali, università, comuni e spazi di aggregazione – con l'obiettivo di rendere la cultura sempre più accessibile e vicina ai cittadini.

Il concerto, dal titolo "Sanremotop: il vincitore è…", proporrà una selezione dei brani più celebri presentati al Festival di Sanremo negli anni Ottanta e Novanta. Gli arrangiamenti originali sono curati da Giacomo Desiante, che sarà anche alla guida dell'orchestra, mentre la voce solista sarà quella di Lidia Schillaci.

In scaletta alcuni dei brani più amati della musica italiana: da "Per Elisa" a "Maledetta primavera", da "Perdere l'amore" a "Se stiamo insieme", passando per "Quello che le donne non dicono", "Almeno tu nell'universo", "Come saprei", "Oggi sono io", "Adesso tu" e "Vita spericolata".

L'iniziativa è gratuita e aperta a tutti, con l'intento di trasformare per una sera gli spazi dell'ospedale in un luogo di incontro, emozione e condivisione, affidando alla musica il compito di creare un ponte tra cura, cultura e comunità.