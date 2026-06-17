ATP Halle, Bellucci vola agli ottavi: battuto Bublik in due set

FRANCESCO LOIACONO - Ottima prova di Mattia Bellucci nel secondo turno dell’ATP 500 di Halle, in Germania. Il tennista azzurro ha superato il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6, 6-1, conquistando la qualificazione agli ottavi di finale del torneo sull’erba.

Tra gli altri risultati di giornata, il tedesco Yannick Hanfmann ha regolato il brasiliano João Fonseca con un netto 6-2, 6-2. Successo anche per Alexander Zverev, che ha avuto la meglio sul ceco Vít Kopřiva per 6-3, 4-6, 6-2.

Avanza inoltre lo statunitense Ethan Quinn, capace di rimontare il russo Karen Khachanov imponendosi 1-6, 6-4, 6-4.

Vittoria convincente anche per il polacco Hubert Hurkacz, che ha eliminato il russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-3, 6-2.

Passa il turno anche l’ungherese Fábián Marozsán, vincitore sul serbo Miomir Kecmanović per 6-3, 3-6, 6-4.

Doppio, Cobolli e Shelton agli ottavi

Nel torneo di doppio, Flavio Cobolli e lo statunitense Ben Shelton hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale superando la coppia composta da Andrea Vavassori e dal ceco Adam Pavlásek con il punteggio di 2-6, 7-6, 10-8.

Successo anche per i francesi Théo Arribagé e Albano Olivetti, che hanno sconfitto i brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos con un perentorio 6-0, 6-4.