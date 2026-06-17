Medimex 2026, entra nel vivo il festival: Sara Gioielli inaugura “Le Strade del Mediterraneo”

TARANTO - Seconda intensa giornata per il Medimex 2026, l’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito del progetto Puglia Sounds. La manifestazione, in programma a Taranto fino al 21 giugno, propone un fitto calendario di concerti, incontri professionali, attività formative e showcase dedicati alla musica contemporanea.

Al via Music Factory e Hip Hop Lab

Giovedì 18 giugno prendono il via all’Università di Taranto due dei principali percorsi formativi del festival. Debutta il Medimex Music Factory, realizzato in collaborazione con Warner Chappell Music Italiana, che coinvolge autori, produttori e compositori in una tre giorni di lavoro intensivo guidata da professionisti del settore.

Parte anche il Medimex Hip Hop Lab, coordinato da Reverendo e Django Music, con masterclass e incontri dedicati alla cultura urban. Tra gli ospiti della giornata figurano Davide Shorty e Murubutu, protagonisti di appuntamenti dedicati allo storytelling musicale e al rapporto tra hip hop e letteratura.

Incontri e networking per i professionisti della musica

Il programma professionale prevede panel, tavole rotonde e momenti di networking rivolti agli operatori del settore. Tra gli appuntamenti in calendario il confronto dedicato ai luoghi e alle politiche del jazz in Italia e un approfondimento sulle opportunità offerte dal programma Europa Creativa per il comparto musicale.

Spazio anche al tema delle politiche culturali giovanili con l’incontro “Nuove alleanze per la cultura in Puglia”, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, operatori culturali e realtà coinvolte nel progetto regionale Luoghi Comuni.

Sara Gioielli inaugura “Le Strade del Mediterraneo”

Alle 19.30, al Castello Aragonese, prende il via “Le Strade del Mediterraneo”, progetto speciale curato da Diodato per il Medimex.

Ad aprire la rassegna sarà Sara Gioielli, giovane artista napoletana protagonista di un percorso musicale che intreccia tradizione e contemporaneità. Sul palco sarà accompagnata da Luigi Esposito al pianoforte e dalle coriste Antonella Durante e Carolina Franco.

Omaggio a Miles Davis al Teatro Fusco

Alle 21 il Teatro Fusco ospiterà “Round About Miles”, spettacolo dedicato al centenario della nascita di Miles Davis.

Lo spettacolo, tra musica e narrazione, vedrà protagonisti Ugo Sbisà, Flavio Boltro, Roberto Ottaviano, Eugenio Macchia, Giuseppe Bassi e Lorenzo Tucci, impegnati in un viaggio attraverso la vita e le opere del grande trombettista americano.

Projection mapping sul Castello Aragonese

Sempre alle 21 sarà accesa sulla facciata del Castello Aragonese l’installazione “Hey! Ho! Let’s Go!”, opera originale di projection mapping firmata da Roberto Santoro e Blending Pixels.

Lo spettacolo ripercorre la storia del punk rock, dai pionieri del genere fino alla sua evoluzione nella cultura pop contemporanea, celebrando artisti e band che hanno segnato intere generazioni.

Showcase a Spazioporto

Dalle 21.30 Spazioporto ospiterà una lunga maratona di showcase dedicata alle nuove proposte della scena musicale italiana. Sul palco si alterneranno Stefano Palmieri, Malamore, Fra’ Sorrentino, DONBRUNO, Lit Up Fuse, Hate Moss e Lumiero, tra rock, urban, elettronica e sperimentazione.

Il programma conferma il Medimex come uno dei principali appuntamenti musicali del Mezzogiorno, capace di coniugare formazione, networking e spettacolo in un unico grande evento dedicato alla musica.