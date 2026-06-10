ATP Stoccarda, Hanfmann avanti al secondo turno. Successi per Mpetshi Perricard e Struff

Si è completata la prima giornata del tabellone principale dell’ATP 250 di Stoccarda, torneo in corso sull’erba tedesca, con diversi incontri combattuti che hanno regalato spettacolo e confermato l’importanza dell’adattamento alla superficie.

Tra i protagonisti di giornata c’è il padrone di casa Yannick Hanfmann, che ha conquistato l’accesso al secondo turno superando l’americano Aleksandar Kovacevic con il punteggio di 7-6, 7-6 al termine di una sfida equilibrata e decisa da due tie-break.

Vittoria sofferta anche per il francese Giovanni Mpetshi Perricard, che ha avuto la meglio sul russo Roman Safiullin per 7-5, 6-7, 7-6 dopo oltre due ore di battaglia.

Buona prestazione del tedesco Jan-Lennard Struff, vittorioso sul canadese Alexis Galarneau con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-3. Avanza anche l’americano Marcos Giron, che ha eliminato lo spagnolo Roberto Bautista Agut per 7-6, 7-5.

Successo in rimonta per l’australiano Rinky Hijikata, capace di imporsi sul tedesco Tom Gentzsch con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3. Convincente anche la prova del giapponese Sho Shimabukuro, che ha sconfitto il francese Quentin Halys per 6-4, 6-2.

Torneo di doppio: avanzano Glinka/Sakellaridis e Romboli/Smith

Nel tabellone di doppio, l’estone Danil Glinka e il greco Stefanos Sakellaridis hanno staccato il pass per il secondo turno superando i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner con il punteggio di 6-7, 6-4, 10-4 nel super tie-break.

Avanti anche la coppia composta dal brasiliano Fernando Romboli e dall’australiano John-Patrick Smith, che ha rimontato i connazionali brasiliani Orlando Luz e Rafael Matos imponendosi per 3-6, 6-2, 11-9 al termine di un match particolarmente combattuto.

Il torneo di Stoccarda entra così nel vivo, con i protagonisti pronti a contendersi punti preziosi in vista della stagione sull’erba che culminerà con Wimbledon.