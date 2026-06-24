Attivisti della Flotilla liberati, De Santis: «Grazie per il loro coraggio e per la testimonianza a favore di Gaza»

BARI - «La Puglia ha tirato un sospiro di sollievo». Con queste parole il consigliere regionale e segretario del Partito Democratico Puglia, Domenico De Santis, ha commentato la liberazione di Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due attivisti pugliesi trattenuti in Libia nelle ultime settimane dopo aver preso parte alla missione via terra della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza.

«In queste ore la Puglia ha tirato un sospiro di sollievo per la liberazione di Domenico Centrone e Dina Alberizia, che finalmente potranno riabbracciare i loro cari e tornare a casa», ha dichiarato De Santis.

Il segretario regionale del Pd ha ricordato i momenti di apprensione vissuti durante il periodo di detenzione dei due attivisti, sottolineando la preoccupazione che ha accompagnato l'intera vicenda.

«Per un mese abbiamo temuto per le loro vite, dopo che sono stati trattenuti dalle autorità libiche per il solo fatto di aver preso parte alla missione via terra della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza», ha aggiunto.

De Santis ha quindi espresso gratitudine verso le istituzioni che hanno lavorato per ottenere il rilascio dei due pugliesi, riconoscendo il ruolo svolto dalla diplomazia italiana e dal Ministero degli Esteri.

«La loro liberazione è una notizia meravigliosa che accogliamo con grande gioia, grazie alla diplomazia e al Ministero degli Esteri che hanno lavorato per il buon esito di questa vicenda», ha affermato.

Infine, il ringraziamento rivolto direttamente a Centrone e Alberizia per il loro impegno umanitario e civile: «Grazie a Domenico e Dina per il loro impegno, il coraggio e per aver contribuito a mantenere alta l’attenzione internazionale sul dramma di Gaza e del popolo palestinese».