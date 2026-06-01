Bari, 2 giugno: Matarrelli alle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica

BARI – Il Presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, parteciperà domani, martedì 2 giugno 2026, alle celebrazioni ufficiali per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana.

La giornata istituzionale si aprirà alle 9.30 al Sacrario Militare “Caduti d’Oltremare”, dove è prevista la cerimonia degli Onori ai Caduti con la deposizione di una corona. Successivamente, il presidente prenderà parte alla celebrazione in programma in Piazza Diaz – Largo Giannella.

Nel suo intervento, Matarrelli ha sottolineato il valore della ricorrenza come momento di riflessione sul patto democratico alla base della Repubblica.

“Celebrare l’80º anniversario della Repubblica – ha dichiarato – significa rinnovare un patto quotidiano di ascolto, inclusione e difesa della democrazia, curando le ferite delle disuguaglianze affinché nessuno sia lasciato indietro. In un momento internazionale così drammatico, la Puglia riafferma la propria vocazione di terra di dialogo e frontiera di pace”.

Le iniziative rientrano nel programma istituzionale organizzato in occasione della Festa della Repubblica, con momenti commemorativi e celebrazioni civili in tutta la città.