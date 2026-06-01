Orta Nova, incidente mortale dopo fuga dai Carabinieri: indagato un 16enne per omicidio stradale

ORTA NOVA – È stato denunciato e risulta indagato per omicidio stradale il 16enne alla guida della Renault Mégane station wagon coinvolta nel drammatico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica ad Orta Nova.

Secondo la ricostruzione, l’auto – con targa polacca, regolarmente assicurata e intestata a un cittadino straniero – si sarebbe schiantata contro un guardrail per poi finire in una cunetta durante un tentativo di fuga da un eventuale controllo dei Carabinieri. Nell’impatto ha perso la vita il 17enne Andrea Procaccino, seduto sul sedile posteriore sinistro. Il giovane è morto sul colpo.

A bordo del veicolo viaggiavano altri quattro minori, tra i 14 e i 16 anni, rimasti feriti in modo non grave. Tutti, compresa la vittima, sarebbero risultati positivi agli accertamenti tossicologici: dalle analisi emergerebbe un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti e, per alcuni, la presenza di cannabinoidi. Tre dei feriti sono già stati dimessi.

Il fascicolo è ora seguito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari, competente per il caso.

Secondo quanto riportato, il 16enne avrebbe dichiarato agli investigatori: “È colpa mia. Ho fatto tutto io da solo. I Carabinieri non c’entrano”.

Nel pomeriggio si terranno i funerali della vittima presso la chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes di Orta Nova.