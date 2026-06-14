Bari, controlli sui rifiuti: due sanzioni da 1.000 euro per abbandono illecito

BARI - Prosegue l’attività di controllo della Polizia Annonaria del Comune di Bari sul corretto conferimento dei rifiuti e sul contrasto all’abbandono illecito sul territorio cittadino.

Nei giorni scorsi sono state elevate due sanzioni da 1.000 euro ciascuna nell’ambito delle verifiche sul rispetto dell’ordinanza sindacale in materia di igiene urbana.

Madonnella, abbandonato un divano in strada

Nel quartiere Madonnella, dove sono attivi i cassonetti intelligenti, gli agenti hanno individuato il responsabile dell’abbandono di un divano sulla pubblica via.

Grazie alle immagini della videosorveglianza, è stato possibile risalire a un uomo che, insieme a un’altra persona non identificata, avrebbe abbandonato il rifiuto ingombrante. L’episodio era stato segnalato da un residente della zona, con conseguente intervento dell’amministrazione.

Torre a Mare, rifiuti da attività commerciale

Un secondo caso è stato registrato a Torre a Mare, dove sono stati rinvenuti numerosi sacchi e cartoni abbandonati nei pressi dei contenitori della raccolta differenziata.

Le verifiche hanno permesso di individuare il responsabile, il titolare di un food truck regolarmente autorizzato, che è stato sanzionato con la stessa multa prevista dall’ordinanza comunale.

Le dichiarazioni dell’amministrazione

L’assessore alla Polizia Locale Carla Palone ha ribadito la linea del Comune, sottolineando come i controlli siano costanti e finalizzati a garantire decoro urbano e qualità della vita.

Secondo l’amministrazione, l’obiettivo non è solo sanzionare, ma anche prevenire comportamenti incivili che incidono sui costi della collettività e sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.