Bari, il M5S nomina Gianmauro Dell’Olio coordinatore cittadino: avvio del confronto con eletti e iscritti

BARI - Il Movimento 5 Stelle di Bari ha annunciato la nomina del parlamentare Gianmauro Dell’Olio come nuovo coordinatore cittadino. L’ufficializzazione avverrà nell’ambito di un incontro previsto per domani, venerdì 12 giugno alle ore 16:30, presso la sede del Gruppo Territoriale M5S in via Piccinni 108.

L’appuntamento segna l’avvio di un percorso di confronto interno e di coordinamento politico tra rappresentanti istituzionali ed esponenti locali del Movimento, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la capacità di risposta alle sfide amministrative e sociali che interessano la città di Bari.

All’incontro prenderanno parte l’assessore Nicola Grasso, i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli, insieme ai consiglieri municipali Francesco Mastrandrea, Giuseppe Bondanese, Chiara Riccardi e Catalano. Sarà presente anche la rappresentante del gruppo territoriale Stefania Girone.

L’iniziativa sarà strutturata in più fasi: un primo momento di confronto tra eletti e coordinamento, dedicato alla definizione di proposte e linee di lavoro per la città; successivamente un incontro aperto agli iscritti al Movimento 5 Stelle e, in una fase ulteriore, un confronto esteso alla cittadinanza.

Secondo quanto riferito, il nuovo assetto organizzativo punta a rendere più stabile e strutturato il dialogo interno e a favorire una programmazione condivisa delle iniziative politiche sul territorio barese.