Bari Vecchia, dal 1° luglio nuove regole per la ZTL: attivo il varco del Castello e riordino della sosta in piazzale Mincuzzi

BARI - Dal 1° luglio entreranno in vigore importanti modifiche alla Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia di Bari, con l’attivazione del nuovo varco in area Castello Svevo e una riorganizzazione complessiva della sosta tra il centro storico e piazzale Mincuzzi. Le misure arrivano al termine di un percorso di confronto tra amministrazione comunale, residenti e operatori commerciali.

Il nuovo assetto della ZTL, che interessa l’intero perimetro del borgo antico delimitato da corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, piazza Isabella d’Aragona, corso de Tullio e lungomare Imperatore Augusto, punta a rafforzare la vivibilità del centro storico e a migliorare la gestione della mobilità e della sosta.

Tra le principali novità figura l’attivazione del varco in zona Castello, in corrispondenza di piazza Federico II di Svevia all’angolo con piazza Massari, che sarà regolato da due finestre orarie nei giorni feriali (9-11 e 16-18) esclusivamente per le operazioni di carico e scarico dei veicoli autorizzati.

Piazzale Monsignor Michele Mincuzzi sarà invece destinato in via esclusiva ai residenti e ai titolari di pass ZTL e ZSR-D, diventando un parcheggio pertinenziale operativo 24 ore su 24. I posti auto lungo il perimetro esterno dell’area saranno regolati a pagamento nei giorni lavorativi, con tariffazione oraria dalle 8.30 alle 20.30.

Sono inoltre previste nuove aree dedicate al carico e scarico lungo il perimetro di piazza Federico II di Svevia, in prossimità di via Ruggiero il Normanno. Contestualmente, verrà mantenuto attivo il varco di Santa Chiara, mentre Strada Arco Basso sarà definitivamente pedonalizzata al termine della fase di sperimentazione.

Secondo l’assessore alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, il provvedimento si inserisce in una strategia più ampia di riqualificazione dell’area, anche alla luce dei cantieri PNRR in corso e delle opere legate al Bus Rapid Transit e al potenziamento delle reti di servizio.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la pressione veicolare sulla Città Vecchia, contrastare la sosta irregolare e aumentare la sicurezza per pedoni e residenti, mantenendo al tempo stesso l’accessibilità per le attività commerciali attraverso una nuova regolazione degli accessi e delle operazioni di carico e scarico.