Bari, il Museo del Mare apre il cantiere ai cittadini: visite, laboratori e incontri verso l’inaugurazione di fine anno

BARI - È previsto per la fine dell’anno il completamento del, il nuovo spazio culturale in fase di realizzazione al, che l’amministrazione comunale ha scelto di accompagnare con un percorso di partecipazione aperto alla città.

L’obiettivo è coinvolgere i cittadini nella nascita del museo attraverso il progetto “Essere Oceano”, promosso dalla Fondazione Dioguardi, con una serie di appuntamenti in programma da maggio a dicembre nell’area del cantiere.

Il percorso prevede visite guidate al cantiere, performance artistiche, incontri pubblici e laboratori di co-progettazione, con l’intento di raccogliere idee e contributi per definire l’identità del futuro museo e immaginare le modalità di gestione dello spazio.

La partecipazione dei cittadini sarà parte integrante anche della fase preparatoria del bando per l’affidamento della gestione del Museo del Mare, così da costruire un progetto condiviso e legato al rapporto storico tra Bari e il mare.

L’iniziativa punta quindi a trasformare il cantiere non solo in un luogo di lavori, ma in uno spazio di confronto e conoscenza, accompagnando la comunità verso l’apertura di quello che sarà un nuovo punto di riferimento culturale sul waterfront cittadino.