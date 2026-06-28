Lecce, alla Sala Giardino un concerto tra Beethoven, Piazzolla e il Novecento: protagonisti due giovani pianisti salentini

LECCE - Prosegue lacon un nuovo appuntamento in programmanella, in via Lino Suppressa.

La serata, dal titolo “Oltre l’idea pura: arte, storia e danza in musica”, vedrà protagonisti due giovani pianisti salentini: Maria Angela Nestola e Francesco Leccese, entrambi formati al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e già premiati in concorsi internazionali.

Il programma musicale

Il concerto proporrà un percorso tra lirismo romantico, atmosfere impressioniste e suggestioni del Novecento europeo e sudamericano, con due esibizioni solistiche distinte.

Francesco Leccese interpreterà la Sonata op. 81a “Les Adieux” di Beethoven, pagina intensa dedicata al tema del distacco, seguita dalle atmosfere di “Goyescas” di Granados, ispirate alla cultura spagnola e alla pittura di Goya.

Maria Angela Nestola proporrà invece un itinerario più ampio tra Debussy, Respighi, Bortkiewicz, Villa-Lobos e Astor Piazzolla, oltre a danze di Manos Hadjidakis e Joaquín Turina, tra richiami mediterranei e ritmi popolari.

Giovani interpreti e formazione salentina

Entrambi i pianisti si sono distinti in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il Concorso Musicale Internazionale “La Vallonea”, e rappresentano una nuova generazione di interpreti legati al Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce.

Una rassegna tra musica e convivialità

La rassegna “Classica d’estate… & wine” unisce musica e accoglienza: prima del concerto il pubblico potrà partecipare a un momento conviviale con degustazione di vini della Cantina Apollonio negli spazi della Sala Giardino.

Il concerto inizierà alle 20.45, con apertura del botteghino alle 20.