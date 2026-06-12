Bari, il sindaco Leccese accelera: chiesto l’uso immediato di 16 milioni per manutenzioni e servizi urbani

BARI - Il sindaco di Bari Vito Leccese ha chiesto agli uffici comunali di avviare con urgenza le variazioni di bilancio necessarie per rendere subito disponibili i 16 milioni di euro dell’avanzo libero di amministrazione emerso dal Rendiconto di Gestione, approvato dal Consiglio comunale lo scorso 9 giugno.

L’obiettivo dell’iniziativa è anticipare l’utilizzo delle risorse rispetto alla manovra di riequilibrio e assestamento prevista per fine luglio, così da accelerare gli interventi su manutenzioni ordinarie e straordinarie in città. Le somme saranno destinate in particolare a strade, marciapiedi, edifici scolastici, aree verdi e mercati comunali.

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione, si tratterebbe di una scelta senza precedenti per Palazzo della Città, che punta a utilizzare strumenti già disponibili per rendere immediatamente operative le risorse economiche, evitando i tempi ordinari della programmazione finanziaria.

“Quando la città richiede interventi, una scuola ha bisogno di manutenzione o un quartiere chiede attenzione sul verde pubblico – ha dichiarato il sindaco Leccese – i cittadini non guardano il calendario delle procedure amministrative, chiedono risposte. Per questo ho chiesto di accelerare l’iter per anticipare queste risorse”.

Il primo cittadino ha sottolineato come la decisione rappresenti un cambio di approccio nella gestione amministrativa: “Sarebbe la prima volta che il Comune percorre questa strada, ma amministrare significa anche avere il coraggio di innovare le prassi quando l’interesse pubblico lo richiede. La burocrazia è necessaria per garantire regole e trasparenza, ma non può diventare un ostacolo quando ci sono problemi concreti da risolvere”.

L’iniziativa, se approvata nei tempi previsti, consentirebbe al Comune di Bari di avviare con maggiore rapidità una serie di interventi ritenuti prioritari per la manutenzione e il decoro urbano, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e la vivibilità nei diversi quartieri della città.