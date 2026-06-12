Natuzzi, Nocco (FdI): “Il Governo al lavoro su un protocollo per rilanciare il distretto del mobile imbottito”

BARI - Il Governo è impegnato nella definizione di un protocollo d’intesa volto a sostenere la crisi del gruppo Natuzzi e a garantire prospettive di continuità produttiva e tutela occupazionale per il distretto del mobile imbottito. A riferirlo è la senatrice di Fratelli d’Italia Maria Nocco, componente della Commissione Bilancio del Senato.

Secondo quanto dichiarato, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta lavorando a una cornice istituzionale che accompagni il percorso di composizione negoziata della crisi, con l’obiettivo di definire impegni concreti tra azienda e parti sociali. Il protocollo dovrebbe prevedere obiettivi verificabili e un sistema di monitoraggio costante, finalizzato a sostenere la continuità produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Nel corso del confronto istituzionale, è emersa la volontà di adottare un approccio strutturato alla gestione della crisi, attraverso la richiesta di un piano industriale sostenibile e l’utilizzo degli strumenti previsti dalla procedura di composizione negoziata. L’intento è quello di trasformare questa fase in un periodo utile alla costruzione di soluzioni durature per il settore.

La vertenza riguarda da vicino il territorio della Puglia e della Basilicata, aree fortemente legate alla filiera produttiva del mobile imbottito, che rappresenta una componente storica del Made in Italy.

Un nuovo incontro è stato fissato per il 24 giugno, appuntamento considerato cruciale per compiere ulteriori passi avanti nella definizione del protocollo. Le istituzioni puntano a consolidare un percorso condiviso che possa garantire stabilità industriale e prospettive di rilancio per un comparto considerato strategico per l’economia del Mezzogiorno.