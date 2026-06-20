Bari, la consigliera La Ghezza all’iniziativa “Italpress Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione”



“Il mondo dell’informazione è in continua evoluzione - ha dichiarato La Ghezza - perciò é importante avere uno sguardo globale senza perdere di vista il locale. I territori sono sempre più connessi ed è indispensabile cercare nuove rotte dell’informazione per comprendere quanto accade anche da noi. Le istituzioni devono supportare l'informazione, come l'informazione deve sostenere le istituzioni, facendo da pungolo e sottolineando eventuali criticità al fine di spingere a migliorare, ma anche raccontando le cose positive. Viviamo nell'epoca dei social network, in cui le notizie corrono in fretta, ma il giornalismo ha un valore importante contro la disinformazione e le fake news.





In un’epoca segnata da rapidi mutamenti e dalla complessità delle sfide globali, garantire un’informazione puntuale, qualificata e trasparente non è soltanto un esercizio di libertà, ma un atto di responsabilità. Per le regioni del Mezzogiorno, questa necessità è ancora più stringente. La nostra terra vive una fase di trasformazione profonda, in cui industria, innovazione, sostenibilità ambientale e coesione sociale si intrecciano costantemente. Il rapporto Svimez 2026 ci racconta che per il quarto anno consecutivo il Sud è cresciuto più della media italiana, con il PIL delle regioni meridionali aumentato dello 0,7% rispetto allo 0,5% delle regioni del centro-nord.





In questo scenario, un’informazione autorevole funge da bussola: non si limita a raccontare i fatti, ma contribuisce a decifrare i processi politici, economici e sociali. Il dialogo tra istituzioni, media e società civile è la chiave per superare narrazioni stereotipate e per costruire insieme una visione di futuro basata su dati reali, merito e prospettive concrete. Ringrazio Italpress per aver dedicato un momento di riflessione così importante al nostro territorio. Incontri di questo tipo permettono di avere uno sguardo completo sull’informazione locale, le prospettive di sviluppo, ma anche le criticità. Questo è importante per aumentare l’impegno di ciascuno di noi al servizio della comunità”.