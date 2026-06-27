Bari, scoperti 72 chili di droga e un arsenale nascosti nel centro commerciale di Japigia

BARI - Maxi sequestro dei carabinieri nel quartiere Japigia di Bari, dove sono stati scopertinascosti all'interno di un locale adibito a centrale frigorifera del centro commerciale.

Nel corso della perquisizione, i militari hanno rinvenuto 60 chili di marijuana, 9 chili di hashish e 3 chili di cocaina, confezionati e custoditi all'interno di alcuni borsoni. Secondo una prima stima, il valore della droga sul mercato illecito si aggira intorno ai 650mila euro.

L'operazione ha portato anche al ritrovamento di un vero e proprio arsenale: cinque pistole perfettamente funzionanti, ben conservate, e oltre mille cartucce, sulle quali sono in corso accertamenti tecnici.

Sono ora in corso le indagini per individuare i responsabili che avrebbero nascosto la droga e le armi nel locale e per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione dello stupefacente.