Il teatro protagonista al DisFest di Barletta: in scena "Le tragicomiche (Vita da eroi)"

ph_Pierfrancesco Lafratta

BARLETTA - Prosegue il cartellone del DisFest di Barletta con un appuntamento dedicato al teatro. Domenica 28 giugno, alle ore 21.15, nella suggestiva piazza d'armi del Castello, andrà in scena, coproduzione delle compagnie Crest e I Nuovi Scalzi, scritta e diretta da Savino Maria Italiano.

Lo spettacolo prende ispirazione dall'Iliade di Omero e dal celebre romanzo "La canzone di Achille" di Madeline Miller, rileggendo in chiave contemporanea il mito di Achille e Patroclo. Sul palco quattro attori-fliaci – Savino Maria Italiano, Lidia Ferrari, Giuseppe Marzio e Abril Milagros Gauna – accompagnano il pubblico in un viaggio tra comicità e tragedia, riportando in vita gli eroi dell'antichità attraverso maschere, musica e un linguaggio moderno.

Più che sulle battaglie della guerra di Troia, la narrazione si concentra sui sentimenti, sull'amicizia e sull'amore tra Achille e Patroclo, mettendo al centro anche il rapporto tra genitori e figli, il peso delle scelte imposte dagli adulti e il sacrificio delle nuove generazioni. Il racconto si intreccia con altri grandi miti della tragedia greca, come quello di Ifigenia in Aulide, offrendo una riflessione che mantiene intatto il fascino e l'attualità delle storie classiche.

Le scene e il disegno luci sono firmati da Michelangelo Campanale, le maschere da Roberta Bianchini e i costumi da Lisa Serio.

I biglietti sono disponibili online sul circuito Vivaticket, mentre per informazioni è possibile contattare il Bookshop del Castello al numero 0883 532569 (ore 10.30-18.30).