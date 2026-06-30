Bari, sparatoria a Carbonara: uomo ferito in un agguato in piazza

BARI - Momenti di paura questa mattina a Carbonara, quartiere alla periferia di Bari, dove si è verificata una sparatoria nei pressi della piazza.

Secondo le prime informazioni, la vittima dell’agguato si trovava in sella a una bicicletta quando è stata raggiunta da un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata, che avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro di lui.

Sarebbero almeno tre i proiettili esplosi. L’uomo è stato colpito ed è caduto sull’asfalto, mentre l’aggressore si è allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso al ferito e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e risalire all’identità del responsabile.

Gli investigatori stanno raccogliendo le prime testimonianze e acquisendo eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona per fare luce sull’agguato.