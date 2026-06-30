Modugno, nuovo assalto esplosivo a un bancomat: è il secondo colpo in meno di 24 ore

MODUGNO - Ancora un attacco con l’esplosivo ai danni di uno sportello bancomat a Modugno. A meno di un giorno dal precedente episodio, nella notte i malviventi hanno preso di mira l’Atm della Bdm in piazza Giuseppe Garibaldi.

Il colpo è avvenuto intorno alle 3.30, quando una doppia esplosione ha svegliato i residenti della zona. L’esplosivo ha completamente distrutto lo sportello automatico, mentre l’onda d’urto ha provocato danni anche ad alcuni edifici circostanti e alle auto parcheggiate nelle vicinanze.

Si tratta del secondo assalto a un bancomat registrato nel giro di poche ore e a distanza ravvicinata dal precedente colpo, che aveva interessato lo sportello della Bcc. Gli investigatori stanno ora verificando se i due episodi possano essere riconducibili alla stessa banda.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nei rilievi. Gli inquirenti hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di individuare i responsabili.

Resta ancora da chiarire se i malviventi siano riusciti a prelevare il denaro contenuto all’interno dell’Atm prima della fuga. Le indagini proseguono per ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare gli autori.