Bari Vecchia, dal 1° luglio nuove regole per la ZTL: attivo il varco del Castello e parcheggi riservati ai residenti

BARI – Entreranno in vigore da mercoledì 1° luglio 2026 le nuove disposizioni relative alla Zona a Traffico Limitato di Bari Vecchia, con particolare riferimento all’area del Castello Svevo e a piazzale Monsignor Michele Mincuzzi.In vista dell’avvio delle modifiche, il Comune ha già posizionato alcuni banner informativi nei pressi del varco del Castello per illustrare ai cittadini le nuove regole e favorire una corretta informazione. Nei prossimi giorni saranno inoltre completati gli interventi di installazione della segnaletica orizzontale e verticale.Ieri sera l’assessore comunale alla Cura del territorio, Domenico Scaramuzzi, ha incontrato un gruppo spontaneo di rappresentanti dei residenti del borgo antico, che aveva richiesto un confronto sugli ultimi dettagli prima dell’entrata in vigore della nuova organizzazione della ZTL.«Come dichiarato sin dal principio, il nostro obiettivo era e resta evitare che Bari Vecchia sia invasa dalle auto di coloro che non abitano e non lavorano nel centro storico – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi –. Abbiamo incontrato il comitato spontaneo dei residenti che ci ha chiesto di apportare alcune piccole variazioni al piano elaborato».«Abbiamo posizionato i banner informativi – ha aggiunto – e nei prossimi giorni procederemo con l’installazione della segnaletica necessaria all’avvio delle modifiche. Monitoreremo con attenzione il funzionamento della nuova ZTL, così da poter tracciare un bilancio al termine dell’estate, mantenendo sempre aperto un confronto costante e costruttivo con residenti e commercianti».Dal 1° luglio saranno operative diverse novità.Il nuovo varco ZTL in zona Castello sarà attivato in piazza Federico II di Svevia, all’angolo con piazza Massari. Nei giorni feriali saranno mantenute due fasce orarie per l’ingresso, dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 16 alle 18, esclusivamente per le operazioni di carico e scarico effettuate da mezzi autorizzati.Il piazzale Monsignor Michele Mincuzzi (banchina Santa Chiara) sarà destinato esclusivamente ai residenti autorizzati. L’area diventerà un parcheggio pertinenziale riservato agli utenti in possesso di pass ZTL e ZSR-D, con accesso consentito tutti i giorni 24 ore su 24.I posti auto lungo il perimetro del piazzale Mincuzzi saranno invece regolamentati con sosta a pagamento per tutti, con tariffazione oraria nei soli giorni lavorativi dalle 8.30 alle 20.30. La sosta resterà gratuita per i possessori di pass ZTL e ZSR-D.Tra le altre modifiche previste figurano la realizzazione di due aree dedicate al carico e scarico su via Ruggiero il Normanno e l’istituzione della nuova area pedonale in Strada Arco Basso.L’avvio della sperimentazione sarà accompagnato dai controlli della Polizia Locale, che vigilerà sul rispetto delle nuove disposizioni e sul corretto funzionamento del nuovo assetto della mobilità nel borgo antico.L’obiettivo dell’amministrazione è ridurre il traffico improprio all’interno di Bari Vecchia, tutelare residenti e attività economiche e migliorare la vivibilità di uno dei luoghi simbolo della città.