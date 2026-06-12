Barletta Piano Festival, da Beethoven a Chopin: la sfida del giovane talento Filippo Alberto Rosso

BARLETTA - Prosegue il percorso del Barletta Piano Festival diretto da Pasquale Iannone, che sabato 13 giugno alle 21.15, nello spazio eventi A*Stare, ospita il secondo prologo della rassegna “Pre-Festival Young”.

Protagonista della serata sarà il diciannovenne pianista friulano Filippo Alberto Rosso, considerato tra le giovani promesse del concertismo nazionale, impegnato in un programma di grande difficoltà tecnica e musicale che spazia da Beethoven a Chopin, passando per Rachmaninov.

Il concerto prevede l’esecuzione della Sonata n. 26 op. 81a “Les Adieux” di Beethoven, delle Variazioni su un tema di Corelli op. 42 di Rachmaninov e della Sonata n. 2 op. 35 di Chopin, pagine tra le più rappresentative del repertorio pianistico romantico e tardo-romantico.

Nonostante la giovanissima età, Rosso vanta già un percorso artistico significativo, affiancato agli studi accademici. Attualmente frequenta il Triennio al Conservatorio Conservatorio Giuseppe Tartini sotto la guida di Teresa Trevisan ed è allievo dello stesso Iannone all’Accademia del Ridotto di Stradella.

Il giovane pianista ha già maturato esperienze come solista con orchestra, esibendosi in opere di Mozart, Beethoven e Grieg con diverse compagini orchestrali, e ha ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, oltre a una borsa di studio della Williamson Foundation for Music in California.

Il festival, organizzato dagli Amici della Musica “Mauro Giuliani”, si conferma così una vetrina per nuove generazioni di interpreti, puntando a valorizzare il talento emergente nel panorama pianistico italiano e internazionale.