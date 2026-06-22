Bitonto accoglie la sottosegretaria Sandra Savino: visita istituzionale e viaggio nelle radici familiari

BITONTO - La sottosegretaria di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze,, sarà in visita istituzionale adomani, martedì 23 giugno 2026.

L’esponente del Governo arriverà alle 17.30 a Palazzo Gentile, sede del Comune, dove sarà ricevuta dal sindaco Francesco Paolo Ricci e dai rappresentanti degli enti territoriali della provincia di Bari.

L’incontro sarà l’occasione per un confronto istituzionale sui temi legati al ruolo degli enti locali e allo sviluppo del territorio. A seguire, la sottosegretaria visiterà il centro antico della città, con una tappa alla Cattedrale romanica e nei luoghi legati alla storia della sua famiglia.

La visita avrà infatti anche un particolare valore personale: il nonno paterno dell’onorevole Savino, Nicola, era nato a Bitonto e qui aveva vissuto parte della sua vita.

«La presenza a Bitonto dell’on. Savino – ha dichiarato il sindaco Francesco Paolo Ricci – è per noi tutti motivo di grande orgoglio. È il segno dell’attenzione che le istituzioni riservano al nostro territorio, nella consapevolezza del ruolo strategico degli enti locali per la complessiva tenuta economica e sociale del Paese».

«Questa giornata – ha aggiunto il primo cittadino – assume poi anche un particolare valore affettivo e intimo, perché l’on. Savino avrà la possibilità di riallacciare i fili della propria storia familiare, visitando i luoghi in cui ha vissuto il nonno paterno Nicola».