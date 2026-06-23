Borgo Mezzanone, la comunità rigenera e restituisce la Villa Comunale

La consegna della Villa Comunale di Borgo Mezzanone rigenerata e rimessa nelle disponibilità della comunità locale e la conclusione del progetto “Stazione di Posta” che in questi mesi ha posto un’attenzione particolare alle persone che vivono in fragilità sociale, economica e abitativa. Sono questi i due momenti principali dell’evento in programma giovedì 25 giugno 2026, a partire dalle ore 18.30, presso la Villa Comunale, che sarà riconsegnato ai cittadini e alle cittadine del piccolo centro. Merito dei laboratori intitolati “Si può fare”, che in queste settimane hanno coinvolto piccoli, adulti, anziani e gli utenti dello sportello Stazioni di Posta”, nel prendersi cura del bene comune attraverso la pittura e il recupero delle panchine. L’intervento si è svolto in collaborazione con le realtà del territorio, come la parrocchia Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo, da un lato per migliorare l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico, dall’altro per sensibilizzare i partecipanti sui temi della sostenibilità ambientale e del riuso creativo.

L’occasione, segnerà anche la conclusione dello sportello Stazione di Posta, che attraverso il lavoro dell’equipe in Viale delle Rose n. 35, ha puntato a favorire la creazione di una rete di supporto alla popolazione senza dimora e in povertà estrema, finalizzata alla riduzione della marginalizzazione e al miglioramento nell’accesso ai servizi territoriali, costituita da una serie di azioni coordinate e integrate che coinvolgano diversi attori, tra cui enti pubblici, organizzazioni non profit, servizi sociali e comunità. Frutto di una co-progettazione tra l’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l’ats composta da cooperativa sociale Medtraining (ente capofila), Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone Odv, Proloco Borgo Mezzanone Aps, Associazione culturale Fatoma Yaiw, il “Centro servizi Stazioni di Posta” è sostenuto dal PNRR – Missione 5 – Componente 2.2 Sub Investimento 1.3.2 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU.

Chiunque si è rivolto allo sportello di “Stazione di Posta” ha quindi potuto beneficiare di un insieme articolato di servizi, gratuiti, pensati non solo per rispondere ai bisogni più immediati, ma anche per favorire concreti percorsi di autonomia, attraverso prese in carico personalizzate. Cittadini italiani e migranti che si sono rivolti all’equipe per chiedere informazioni su orientamento al lavoro, stesura del curriculum vitae, individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al proprio profilo, orientamento legale - in particolare sui permessi di soggiorno - partecipazione ai corsi di lingua italiana, consulenza amministrativa, che va dalla creazione dello SPID alle pratiche burocratiche di base al servizio di fermo posta e casella email, indispensabile per garantire un recapito stabile a chi non ha un domicilio, richiesta della residenza anagrafica fittizia. All’appuntamento prenderanno parte: Domenico la Marca, sindaco di Manfredonia; Carmine Spagnuolo, presidente cooperativa Medtraining; Maddalena Fabbri, Scuola Fatoma; Carmine Di Nunzio, referente Confraternita di Misericordia di Borgo Mezzanone; Michele Cifaldi, presidente Pro Loco Borgo Mezzanone.