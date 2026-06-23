Polignano: due smoking area a Cala San Giovanni contro l’abbandono dei mozziconi





Due nuovi contenitori per la raccolta dei mozziconi di sigaretta sono stati installati all’interno del lido Cala San Giovanni, a Polignano a Mare, dando vita a due smoking area dedicate: una all’ingresso della struttura e l’altra in prossimità della spiaggia. L’iniziativa, inaugurata domenica 21 giugno, punta a contrastare l’abbandono delle cicche lungo il litorale attraverso spazi facilmente riconoscibili e attrezzati per il loro corretto conferimento.

La scelta assume particolare rilievo con l’avvio della stagione estiva, quando la maggiore frequentazione delle spiagge aumenta anche il rischio di dispersione dei piccoli rifiuti. I mozziconi, spesso lasciati sulla sabbia o nelle aree di passaggio, possono infatti raggiungere il mare e trasformarsi progressivamente in microplastiche.

Le nuove smoking area sono state realizzate nell’ambito della collaborazione tra Cala San Giovanni, spiaggia Bandiera Blu, e Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. L’obiettivo è responsabilizzare i fumatori e mettere a loro disposizione strumenti semplici per evitare che i mozziconi vengano abbandonati nell’ambiente.

“La nostra iniziativa rappresenta un modo concreto per proteggere la spiaggia e il mare – spiega Virginia Mazzone, referente provinciale di Plastic Free – Chi decide di fumare deve anche farsi carico del corretto smaltimento del mozzicone. Si tratta di un rifiuto piccolo solo nelle dimensioni, ma capace di produrre conseguenze rilevanti sull’ambiente e, attraverso la catena alimentare, anche sulla nostra salute”.

Un modello replicabile da parte di stabilimenti balneari, strutture private e amministrazioni comunali. La presenza di contenitori dedicati, accompagnata da una corretta informazione, può contribuire a modificare comportamenti ancora troppo diffusi e a migliorare la cura degli spazi frequentati da cittadini e visitatori.

“Crediamo che la prima regola debba essere quella di non fumare, ma è altrettanto importante che chi lo fa non getti il mozzicone per terra – dichiara Roberto Benigno, responsabile comunicazione lido Cala San Giovanni – Per questo abbiamo collocato due contenitori specifici, uno all’ingresso e uno nell’area della spiaggia. I mozziconi sono piccoli e spesso quasi invisibili, ma possono finire in mare e provocare danni agli ecosistemi. Questa iniziativa prosegue il percorso avviato con Plastic Free per rendere sempre più attenta e sostenibile la gestione della nostra struttura”.

Nel corso della giornata sono stati inoltre messi a disposizione degli ospiti alcuni portamozziconi tascabili, grazie al supporto dell’azienda Plastikoro, utilizzabili anche al di fuori del lido per evitare l’abbandono delle cicche nelle strade, nelle aree verdi e lungo la costa.

All’inaugurazione hanno partecipato volontari e famiglie, con l’obiettivo di trasformare l’installazione dei nuovi contenitori in un momento di sensibilizzazione rivolto soprattutto ai più giovani. Un intervento semplice, pensato per ricordare che la tutela del mare passa anche dalla responsabilità nei gesti quotidiani.