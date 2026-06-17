Cerignola, nuovo assalto con l’esplosivo a un bancomat: è il 18° colpo dell’anno in Capitanata

CERIGNOLA - Ancora un assalto ai danni di uno sportello bancomat in provincia di Foggia. Nella notte i malviventi hanno preso di mira una filiale di UniCredit nel centro di Cerignola, facendo esplodere il dispositivo automatico.

L’esplosione ha svegliato i residenti della zona e provocato danni alla struttura bancaria. Al momento non è ancora chiaro se i responsabili siano riusciti a impossessarsi del denaro contenuto nello sportello prima della fuga.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e avviare le indagini finalizzate a identificare gli autori del colpo. Gli investigatori stanno acquisendo anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area.

Escalation di assalti in Capitanata

L’episodio si inserisce in una lunga serie di attacchi contro bancomat e postamat registrati negli ultimi mesi in provincia di Foggia.

Lo scorso 6 giugno, a poca distanza dal luogo dell’ultimo assalto, era stato fatto esplodere lo sportello automatico di un altro istituto di credito.

Con quello avvenuto a Cerignola salgono a 18 i colpi, tra tentati e portati a termine, messi a segno dall’inizio dell’anno ai danni di bancomat e postamat in Capitanata, un dato che continua a destare forte preoccupazione tra cittadini, istituti bancari e forze dell’ordine.