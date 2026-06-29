Commissario straordinario Ferrarese: "Investiti 275 mln per i Giochi del Mediterraneo"





Gli investimenti statali per le realizzazioni delle opere è di 275 milioni di euro. Ferrarese ha ribadito che non è stato richiesto nessun finanziamento aggiuntivo anche a fronte di 14 milioni di rincari delle materie prime, assorbiti totalmente dal Masterplan iniziale. Per il Governo, è intervenuto il Ministro dello Sport Abodi, insieme a Ministro degli Affari europei Foti che, oltre a lodare il lavoro del Governo, ha auspicato che i Giochi siano occasione di riscatto per Taranto, con le infrastrutture che rimarranno al servizio della comunità ben oltre la fine delle gare.





Il Presidente della Regione Decaro ha lodato la sinergia che si è creata tra il Commissario Straordinario, Regione e Governo centrale, facendo un plauso ideale ai tarantini per la "resilienza dimostrata negli anni". Durante l'incontro, sono state svelate le medaglie ideate dalla Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, su cui spiccano le XX, ispirate dal monumento del marinaio presente sul lungomare di Taranto.



PIERO CHIMENTI - Si è svolto, in un affollato Dipartimento Jonico dell’Università di Bari Aldo Moro di Taranto, una tavola rotonda per fare il punto sullo stato dei lavori degli impianti sportivi a 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterrao 2026, che si svolgeranno nel capoluogo ionico dal 21 agosto al 3 settembre. A fare gli onori di casa è stato il Commissario Straordinario del Governo, Massimo Ferrarese, che nel suo intervento ha rassicurato sul buon andamento dei lavori delle 45 infrastrutture sportive nei 21 comuni dislocati in 4 province pugliesi (Taranto, Brindisi, Lecce e Bari).