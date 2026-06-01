“Continua a fare casino da lassù”: l’ultimo saluto ad Andrea Procaccino, il 17enne morto nell’incidente di Orta Nova

ORTA NOVA – “Continua a fare casino da lassù”. È una delle frasi più toccanti scritte sui cartelloni esposti da amici e compagni di classe per salutare Andrea Procaccino, il ragazzo di 17 anni morto in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Orta Nova.Il giovane viaggiava come passeggero a bordo di un’auto con altri quattro minorenni quando il veicolo è uscito di strada. Secondo quanto emerso dalle indagini, il conducente avrebbe tentato di sottrarsi a un posto di blocco. Il ragazzo alla guida è ora indagato per omicidio stradale.Nella giornata dei funerali, una folla commossa si è stretta attorno alla famiglia per l’ultimo saluto. La bara bianca di Andrea ha fatto il suo ingresso nella chiesa Beata Vergine Maria di Lourdes, dove si è svolta la cerimonia funebre. Dietro il feretro, visibilmente provati dal dolore, i genitori Antonio e Michelina, il fratello Vito, i familiari e centinaia di amici.Molti giovani hanno raggiunto la chiesa in corteo a bordo delle loro motociclette, mentre all’esterno erano presenti anche i compagni di scuola e gli insegnanti del ragazzo. Numerosi partecipanti hanno indossato magliette con il volto di Andrea e la scritta “Andrea vive”, simbolo di un legame che la tragedia non potrà spezzare.Durante la cerimonia, il professor Alfredo Coppola ha ricordato il giovane studente con parole cariche di affetto: “Io credo che il suo banco sarà fisicamente lasciato vuoto dai compagni di classe, ma Andrea sarà sempre con loro, con i suoi compagni di classe, con i suoi amici”. Il docente ha poi sottolineato la bontà e la vitalità del ragazzo: “Aveva tanti progetti, tante idee, tanta voglia di fare per restare nel suo paese, con chi gli voleva bene”.Anche il catechista Donato Di Pietro ha voluto ricordare Andrea, ripercorrendo alcuni momenti della sua crescita: “L’ho preparato per la sua prima comunione. L’ho seguito. Un ragazzo buonissimo, una bellissima famiglia”.Tra lacrime, abbracci e messaggi affidati ai cartelloni, l’intera comunità di Orta Nova si è fermata per rendere omaggio a un giovane la cui scomparsa ha lasciato un vuoto profondo. Un dolore condiviso da amici, compagni e familiari, che nel ricordo di Andrea cercano la forza per affrontare una perdita tanto improvvisa quanto devastante.