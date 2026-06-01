Levante For 2026 chiude la quarta edizione con oltre 33.000 presenze: consolidata la crescita della cultura pop nel Mezzogiorno

BARI - La quarta edizione di Levante For si è conclusa con oltre 33.000 presenze complessive, confermandosi uno degli eventi dedicati alla cultura pop più partecipati e rilevanti del Sud Italia. La manifestazione, organizzata dalla Nuova Fiera del Levante, si è svolta il 30 e 31 maggio negli spazi del nuovo padiglione fieristico di Bari e nelle aree esterne adiacenti.L’affluenza è stata costante durante entrambe le giornate, con un pubblico eterogeneo composto da appassionati, cosplayer, studenti, famiglie e visitatori provenienti da diverse regioni italiane. L’evento ha confermato la propria capacità di attrarre un bacino sempre più ampio, rafforzando la posizione di Levante For nel panorama nazionale degli appuntamenti dedicati all’intrattenimento e alla cultura pop.Nel corso delle due giornate, il programma ha offerto un’ampia varietà di contenuti: incontri con ospiti nazionali e internazionali, concerti, workshop, attività interattive, oltre a numerose aree tematiche dedicate a fumetto, animazione, gaming e intrattenimento digitale. Un’offerta sempre più strutturata che ha contribuito a consolidare la crescita qualitativa dell’evento.“Il dato delle presenze conferma che Levante For è ormai un punto di riferimento stabile nel panorama degli eventi culturali e creativi del Sud Italia – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante –. Questo risultato premia il lavoro di squadra e la capacità di dialogare con pubblici diversi, valorizzando il ruolo della Fiera come spazio di incontro, innovazione e partecipazione”.L’edizione 2026 ha inoltre registrato momenti di confronto e networking con realtà nazionali del settore, interessate a sviluppare collaborazioni future con la Nuova Fiera del Levante. Un segnale che rafforza la prospettiva di crescita e l’apertura a progettualità condivise nei prossimi anni.“Ospiti e realtà di rilievo nazionale e internazionale confermano una crescita costante dell’evento – ha aggiunto Lorenzo Zambetti, project manager della manifestazione –. Levante For si candida a diventare uno degli appuntamenti più significativi in Italia dedicati alla cultura pop, capace di attrarre pubblico, professionisti e operatori del settore da tutto il Paese. È un risultato importante per il quartiere fieristico barese e per l’intera città, che rafforza il ruolo di Bari nel panorama culturale nazionale”.Con numeri in crescita e un’offerta sempre più diversificata, Levante For si conferma dunque un evento in espansione, capace di unire intrattenimento, industria creativa e partecipazione culturale in un unico grande appuntamento annuale.