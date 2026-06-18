Decaro: “Accolte le dimissioni dell’assessora al Turismo Grazia Maria Starace”

BARI - Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha comunicato di aver ricevuto le dimissioni dell’assessora al Turismo Grazia Maria Starace.

In una dichiarazione diffusa in serata, Decaro ha spiegato che Starace ha rimesso il proprio mandato, riconsegnando le deleghe che le erano state affidate.

“Comprendo il suo stato d’animo e la sua necessità di essere libera di fare chiarezza e nel contempo di proteggere la sua famiglia”, ha affermato il presidente della Regione.

Decaro ha inoltre ringraziato l’ormai ex assessora per il lavoro svolto durante il suo incarico, esprimendo fiducia nel fatto che possa chiarire la propria posizione nelle sedi competenti: “Sono certo che potrà nelle sedi opportune far valere le sue ragioni e dimostrare la correttezza del suo operato”.

Al momento, nella nota diffusa dalla Presidenza della Regione non vengono forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni che hanno portato alle dimissioni né sulle future decisioni relative alla redistribuzione delle deleghe assessorili.