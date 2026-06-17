San Nicandro Garganico, folla ai funerali di Giorgio Pienabarca: l’ultimo saluto al 17enne morto investito

SAN NICANDRO GARGANICO - Chiesa del Carmine gremita a San Nicandro Garganico per l’ultimo saluto a, il 17enne morto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 giugno dopo essere stato investito mentre rientrava a casa da una festa di compleanno.

La bara bianca, ricoperta da fasci di rose bianche, è stata accolta in chiesa tra il dolore dei genitori, dei familiari, degli amici e dei compagni di scuola del giovane. A celebrare la funzione è stato il vescovo di San Severo Giuseppe Mengoli.

La giornata è stata proclamata lutto cittadino dal sindaco Matteo Vocale, presente alle esequie. Rinviata anche la festa patronale, mentre numerose attività commerciali della città hanno abbassato le saracinesche in segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia. Rose bianche sono state deposte anche all’ingresso e lungo le scale della chiesa.

La tragedia ha profondamente scosso la comunità garganica. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Giorgio sarebbe stato travolto da un’auto condotta da un ragazzo di 18 anni, suo conoscente e parte della stessa comitiva. Il giovane conducente, che aveva partecipato alla medesima festa di compleanno, si trovava alla guida mentre rientrava a casa ed è ora agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

L’incidente è avvenuto all’altezza di una curva, mentre il 17enne stava percorrendo a piedi la strada in compagnia di un amico, a circa un chilometro dal centro abitato. La comunità continua a interrogarsi su una morte che ha spezzato una giovane vita e lasciato un profondo senso di dolore.