Donna scomparsa a Barletta, ritrovato il corpo senza vita in mare: indaga la polizia

BARLETTA – Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche della donna di 73 anni di Barletta, della quale si erano perse le tracce dalla tarda mattinata di mercoledì 25 giugno. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in mare, a circa 14 miglia dalla costa, grazie all’intervento di un elicottero Drago dei vigili del fuoco.L’allarme era stato lanciato nel pomeriggio dall’ex marito, che aveva denunciato la scomparsa della donna, facendo scattare le operazioni di ricerca.Il recupero della salma è stato effettuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco con il supporto della Guardia costiera. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che sta lavorando per ricostruire l’accaduto. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.