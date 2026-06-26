Donna scomparsa a Barletta, ritrovato il corpo senza vita in mare: indaga la polizia
L’allarme era stato lanciato nel pomeriggio dall’ex marito, che aveva denunciato la scomparsa della donna, facendo scattare le operazioni di ricerca.
Il recupero della salma è stato effettuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco con il supporto della Guardia costiera. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia, che sta lavorando per ricostruire l’accaduto. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e proseguono gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.