Evade i domiciliari per raggiungere il figlio: arrestato un 51enne, indagini anche su una sparatoria

BRINDISI – Avrebbe lasciato la propria abitazione, dove era sottoposto agli arresti domiciliari, per raggiungere il figlio e dare vita a una lite. Per questo un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di evasione e trasferito in carcere.L’uomo stava scontando ai domiciliari una condanna definitiva per lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nella giornata del 24 giugno avrebbe violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, allontanandosi dall’abitazione per raggiungere il figlio.Il 51enne risulterebbe inoltre coinvolto nell’inchiesta relativa ai colpi di pistola esplosi nella stessa mattinata all’interno di un condominio del quartiere Sant’Elia. L’arma utilizzata non è stata ancora rinvenuta.Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura di Brindisi e coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, che sta ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità dell’indagato.