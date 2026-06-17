Emergenza incendi in Puglia, Scianaro (FdI): “In Commissione nessuna soluzione, la Regione cambi passo”

BARI - “Basta rincorrere le emergenze, servono risposte concrete”. È l’appello del consigliere regionale di Fratelli d’Italiaal termine della discussione in Commissione Ambiente sull’emergenza incendi in Puglia.

“Ringrazio il nostro capogruppo Paolo Pagliaro e la presidente della Commissione Ambiente Loredana Capone per aver consentito una rapida discussione del tema – afferma Scianaro –. È stato un momento di confronto importante, considerata la stagione estiva appena iniziata e i primi incendi che hanno già interessato diversi territori della nostra regione”.

Secondo il consigliere, però, dal confronto non sarebbero emerse le soluzioni attese. “Spiace che non siano arrivate quelle risposte che l’assessore Debora Cilento avrebbe dovuto portare in Commissione – dichiara –. Restano aperti alcuni interrogativi fondamentali: dove sono impiegati i circa 500 dipendenti Arif? Quanti sono impegnati nelle attività operative sul territorio e quanti negli uffici? I mezzi disponibili sono stati censiti e sono sufficienti per affrontare la stagione degli incendi?”

Scianaro richiama anche il tema della gestione della prevenzione e della Protezione Civile regionale. “La Puglia ha vissuto in passato una delle pagine più difficili della sua storia, con vicende giudiziarie che hanno coinvolto il sistema della Protezione Civile. Eppure oggi non vedo ancora quel cambio di passo necessario rispetto alle criticità del passato”.

Per il consigliere di opposizione, la prevenzione deve tornare al centro dell’azione regionale. “Mi sarei aspettato risposte dall’assessore Cilento e dalla presidente Capone. Prendo atto, invece, che per ora le domande mie e dei cittadini pugliesi colpiti dagli incendi estivi restano senza risposta”.

Scianaro chiede quindi un rafforzamento della macchina regionale per affrontare con maggiore efficacia la stagione a rischio incendi e superare una gestione basata soltanto sull’emergenza.