Enalcaccia, grande successo per la terza edizione del 'Trofeo del Sud – Regno delle Due Sicilie'



Si è conclusa con un grande successo la terza edizione del "Trofeo del Sud – Regno delle Due Sicilie", prestigiosa manifestazione cinofila organizzata dalla Sezione Provinciale Enalcaccia Lecce in collaborazione con la Delegazione Enalcaccia di Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Campania. Si è conclusa con un grande successo la terza edizione del "Trofeo del Sud – Regno delle Due Sicilie", prestigiosa manifestazione cinofila organizzata dalla Sezione Provinciale Enalcaccia Lecce in collaborazione con la Delegazione Enalcaccia di Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria e Campania.





L'evento si è svolto nelle giornate del 27 e 28 giugno presso la ZAC Casale Sombrino, in località Supersano (Lecce), richiamando numerosi appassionati della cinofilia venatoria provenienti da tutto il Mezzogiorno d'Italia. I concorrenti, accompagnati dai loro fidati ausiliari, si sono confrontati su prove di lavoro su selvaggina di lancio, nello specifico starne, sotto l'attenta supervisione di giudici di comprovata esperienza e professionalità, che hanno garantito il regolare svolgimento delle competizioni.





A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata la partecipazione di numerosi cacciatori-cinofili appartenenti non solo all'Enalcaccia, ma anche ad altre realtà associative del mondo venatorio, tra cui Federcaccia, Conf.A.V.I. e Libera Caccia, a testimonianza dello spirito di condivisione e collaborazione che ha caratterizzato l'intera iniziativa.





L'evento si è trasformato in una vera e propria festa della cinofilia e dell'amicizia. Molti partecipanti hanno raggiunto Supersano insieme alle proprie famiglie, contribuendo a creare un clima di grande convivialità. Particolarmente apprezzata è stata la cena sociale organizzata presso l'agriturismo dove i presenti hanno potuto degustare i migliori prodotti tipici del territorio, in un'atmosfera resa ancora più coinvolgente da canti e balli della tradizione popolare.





Nonostante le elevate temperature abbiano reso le prove particolarmente impegnative sia per i cani sia per i conduttori, i concorrenti hanno espresso unanime soddisfazione per l'eccellente organizzazione dell'evento, per l'elevato livello tecnico delle gare, per la qualità della selvaggina impiegata, per l'attenzione riservata al benessere degli ausiliari, per la competenza dei giudici e per i numerosi e prestigiosi premi messi in palio.





Parole di apprezzamento sono state rivolte agli organizzatori, che hanno saputo allestire una manifestazione impeccabile sotto ogni aspetto, confermando il crescente prestigio del Trofeo del Sud nel panorama della cinofilia venatoria nazionale.





A dare ulteriore lustro alla manifestazione è stata la presenza di numerosi Dirigenti nazionali, regionali e provinciali dell'Enalcaccia, intervenuti per testimoniare la vicinanza dell'Associazione a un appuntamento che, anno dopo anno, continua a crescere sia per partecipazione sia per qualità organizzativa.





La terza edizione del "Trofeo del Sud – Regno delle Due Sicilie" si archivia così con un bilancio estremamente positivo, confermandosi non solo come una competizione cinofila di alto livello, ma anche come un importante momento di incontro, amicizia e valorizzazione delle tradizioni venatorie e del territorio, e punto di riferimento, ormai, della cinofila del Sud Italia, con l'auspicio di ritrovarsi ancora più numerosi nella prossima edizione.