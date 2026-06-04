Errani e Vavassori ancora campioni a Parigi: trionfo nel doppio misto al Roland Garros

PARIGI - Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano campioni del Roland Garros nel doppio misto, battendo in finale Gabriela Dabrowski ed Evan King con il punteggio di 4-6 6-3 10-4 al match tie-break.

Per la coppia azzurra si tratta del secondo successo consecutivo nello Slam parigino, un risultato che li inserisce nella storia recente del torneo: erano infatti stati Dodig-Chan, tra il 2017 e il 2018, gli ultimi a riuscire a vincere per due anni di fila a Parigi.

La finale ha visto un avvio complicato per Errani e Vavassori, sotto nel primo set e inizialmente anche in svantaggio 4-0, prima di una rimonta costruita con grande solidità e continuità nello scambio. Nel secondo set la coppia italiana ha preso il controllo del match, mentre il super tie-break ha sancito la superiorità degli azzurri.

Decisiva la prestazione di Vavassori, particolarmente efficace a rete e negli scambi ravvicinati, mentre la canadese Dabrowski ha commesso diversi errori nei momenti chiave, incluso un doppio fallo nel finale del tie-break.

Per Errani e Vavassori si tratta del quarto titolo Slam in coppia, dopo le due vittorie agli US Open e il successo già ottenuto a Parigi lo scorso anno. Vavassori, inoltre, è ancora in corsa nel doppio maschile: domani giocherà in semifinale insieme a Simone Bolelli contro Granollers e Zeballos.