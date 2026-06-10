Foggia, “DesTEENazione” lancia la Ciclofficina a Parco San Felice: primo incontro aperto ai giovani

FOGGIA - A Foggia prende il via la Ciclofficina del progetto “DesTEENazione”, con un incontro dimostrativo in programma giovedì 11 giugno 2026 alle ore 18.00 presso Parco San Felice. L’iniziativa rappresenta il primo appuntamento di un percorso dedicato a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni, con l’obiettivo di avvicinarli a competenze pratiche legate alla riparazione e al recupero delle biciclette.

Il laboratorio rientra nelle attività del progetto “DesTEENazione Foggia”, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e inserito nel Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027, attraverso l’Ambito Territoriale Sociale di Foggia. L’iniziativa è realizzata da un’ATS composta dalle cooperative sociali Medtraining (ente capofila), SocialService, La Rosa dei Venti e Kaleidos.

L’appuntamento a Parco San Felice sarà un momento dimostrativo curato dall’équipe del progetto, pensato per coinvolgere i giovani e introdurli alle attività della Ciclofficina. Dopo l’incontro iniziale, il percorso proseguirà fino al 9 luglio negli spazi multifunzionali di “DesTEENazione Foggia”, presso il Centro Polifunzionale di Quartiere “Don Michele De Paolis” in via Alfredo Petrucci.

Il laboratorio, denominato Officina Meccanica, si svolgerà due volte a settimana, il martedì e il giovedì dalle 18.00 alle 20.30, e prevede anche il rilascio di un attestato di partecipazione per chi garantirà almeno il 70% delle presenze. L’attività si inserisce nel più ampio impianto educativo del progetto, che mira a promuovere autonomia, inclusione sociale e partecipazione attiva dei giovani, attraverso strumenti formativi e laboratori esperienziali.

Accanto alle attività pratiche, “DesTEENazione” prevede interventi di supporto scolastico, aggregazione, educativa di strada e percorsi sulle competenze relazionali, con il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, con l’obiettivo di affrontare le forme di disagio adolescenziale in modo integrato.

Lo spazio multifunzionale è aperto tutti i giorni con orario 9.00–13.00 e 16.00–21.00. Per informazioni è possibile contattare l’indirizzo email desteennazione@comune.foggia.it o il numero 0881.792821.



