Rino petino inaugura a Monopoli un nuovo store Yamamay nel cuore turistico della città

MONOPOLI - Rino petino S.p.A. annuncia l’apertura di un nuovo store Yamamay a Monopoli, rafforzando la propria presenza nel Sud Italia e consolidando la strategia di sviluppo del network retail su location ad alta vocazione turistica.

La nuova apertura si inserisce tra Via Capitan Pirelli e Via Magenta, in una delle aree più frequentate del centro cittadino, oggi punto nevralgico del turismo nazionale e internazionale. Lo store si colloca in posizione altamente visibile, caratterizzata da tre ampie vetrine progettate per valorizzare il dialogo tra brand e contesto urbano.

Gli spazi sono stati concepiti per offrire un’esperienza d’acquisto contemporanea e coerente con l’identità di Yamamay, puntando su un layout accogliente e su una forte integrazione tra estetica del punto vendita e flussi pedonali del centro storico.

L’operazione rappresenta il settimo store sviluppato per il brand e si inserisce nel percorso di crescita della società, che ha recentemente ampliato la propria presenza anche in altre città italiane, tra cui Treviso.

Monopoli, negli ultimi anni, ha consolidato il proprio ruolo di destinazione turistica di riferimento in Puglia, grazie alla valorizzazione del patrimonio storico e alla crescita delle attività commerciali e ricettive. La città si configura oggi come una vetrina strategica per i brand del fashion retail, capace di unire flussi turistici elevati e un contesto urbano fortemente identitario.

“Dopo la recente apertura di Treviso per il brand Mango, proseguiamo il percorso avviato nel 2026 con un nuovo investimento in Puglia, una regione che rappresenta le nostre radici e alla quale siamo profondamente legati. Monopoli è oggi una delle città più dinamiche e attrattive del Sud Italia e siamo particolarmente soddisfatti di aver realizzato questo progetto in una location di grande visibilità e valore strategico. Crediamo che il retail debba essere capace di integrarsi con il territorio e con l’identità delle città che lo ospitano. La scelta delle location rappresenta un elemento centrale della nostra visione e questo nuovo store ne è un esempio concreto. Continuiamo a lavorare per costruire una rete di punti vendita sempre più qualificata, riconoscibile e coerente con i valori dei brand che rappresentiamo”, ha dichiarato Francesco Petino, Amministratore Delegato di rino petino.

Con questa apertura, la società conferma la propria strategia di posizionamento su location ad alto traffico e valore esperienziale, puntando su un modello di retail sempre più integrato con il tessuto urbano e con le dinamiche dei territori in cui opera.