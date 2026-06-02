Foggia, due incidenti nella notte: feriti e un giovane in prognosi riservata

FOGGIA - Notte di gravi incidenti stradali a Foggia, dove si sono verificati due distinti sinistri che hanno richiesto l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Il bilancio complessivo è di diverse persone ferite, una delle quali in condizioni particolarmente critiche.Il primo incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in piazza Sant’Eligio. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, due veicoli si sono scontrati, coinvolgendo successivamente anche altre due auto parcheggiate lungo la strada. Quattro le persone rimaste coinvolte nel sinistro: tre di loro sono state trasportate in ospedale per accertamenti e cure, ma le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.Il secondo episodio si è verificato alle prime luci dell’alba in viale Fortore. Una Mazda 3, con a bordo tre giovani passeggeri oltre al conducente, ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro un edificio adiacente alla carreggiata. A seguito del violento impatto, il veicolo ha preso fuoco.Tutti e quattro gli occupanti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Le condizioni più gravi riguardano un ragazzo di 20 anni, attualmente ricoverato in prognosi riservata.Sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti per ricostruire con precisione la dinamica di entrambi gli incidenti e chiarire le eventuali responsabilità.