'La più bella di tutte - Festeggiamo insieme gli 80 anni della Repubblica Italiana' - Il video





OSTUNI (BR) - L'Associazione "Ostuni è..." in collaborazione con le testate giornalistiche Giornale di Puglia, Italia Love Tv, SudConnesso e Lo Scudo, per la Festa della Repubblica, propone il video "La più bella di tutte - Festeggiamo insieme gli 80 anni della Repubblica Italiana - 2 giugno 1946 - 2 giugno 2026".





Nel video vengono letti i primi 12 articoli della Costituzione Italiana. L'introduzione è a cura di Ferdinando Sallustio.

A leggere gli articoli sono: art 1 (Daniele Martini, Presidente "Ostuni è..."), art 2 (Lorenzo Vinci, Tesoriere "Ostuni è..."), art 3 (Daniele Martini, Presidente "Ostuni è..."), art 4 (On. Mauro D'Attis, Deputato della Repubblica Italiana), art 5 (Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia), art 6 (Concetta Andriola, Socio "Ostuni è..."), art 7 (S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo Arcidiocesi Brindisi-Ostuni), art 8 (Maria Tanzarella, Vicepresidente "Ostuni è..."), art 9 (Maria Tanzarella, Vicepresidente "Ostuni è..."), art 10 (On. Valentina Palmisano, Europarlamentare), art 11 (Rosalba Russo, Socio "Ostuni è..."), art 12 (tutti insieme).





Il montaggio video è a cura di Daniele Martini.