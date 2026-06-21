Foggia, incendio in un appartamento: muore una donna di 80 anni

FOGGIA - Tragedia a Foggia, dove una donna di 80 anni è morta a causa di un incendio divampato all’interno del suo appartamento in via Montegrappa.

Secondo le prime informazioni, l’anziana si trovava da sola in casa al momento in cui è scoppiato il rogo. L’abitazione era situata all’interno di un condominio e le fiamme hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area, insieme ai carabinieri e agli agenti della polizia locale.

Nonostante gli interventi dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause che hanno provocato l’incendio.