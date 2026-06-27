Giovani Democratici Puglia, solidarietà a Domenico De Santis: "Gli insulti e l'odio non fermeranno l'impegno politico"

BARI - Iesprimono solidarietà e vicinanza al segretario regionale del, dopo gli insulti ricevuti sui social network.

In una nota, l'organizzazione giovanile condanna il clima di aggressività nel dibattito pubblico, distinguendo il confronto politico dalle offese personali.

«Il dissenso politico è il sale della democrazia – sottolineano i Giovani Democratici pugliesi –. L'odio personale, gli insulti e le campagne di delegittimazione rappresentano invece un degrado del confronto pubblico che va respinto con fermezza. Chi sceglie la violenza verbale dimostra di non avere argomenti e contribuisce ad alimentare un clima sempre più tossico».

I Giovani Democratici ribadiscono il proprio sostegno a De Santis e a tutte le persone impegnate quotidianamente nell'attività politica e istituzionale, spesso esposte ad attacchi personali.

«La politica ha bisogno di idee, confronto e rispetto reciproco – aggiungono –. Ogni forma di intimidazione, anche quando passa attraverso i social network, deve essere condannata senza ambiguità».

L'organizzazione conclude confermando il proprio impegno per una politica fondata sul dialogo, sulla libertà di espressione e sul rifiuto di ogni forma di linguaggio d'odio.