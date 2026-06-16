Halle, Cobolli si ferma al primo turno: Tiafoe avanti in due set

Si interrompe al primo turno il cammino di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Halle, torneo sull’erba in corso in Germania. L’azzurro è stato sconfitto dall’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 7-6 al termine di un match nel quale il numero uno statunitense ha saputo gestire i momenti chiave, conquistando così l’accesso al secondo turno.

Tra gli altri incontri di singolare, successo netto per l’americano Learner Tien, che ha superato il tedesco Max Schoenhaus per 6-2 6-4. Avanza anche il tedesco Daniel Altmaier, vittorioso sul georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 7-5 6-4.

Il canadese Felix Auger-Aliassime ha avuto la meglio sul portoghese Nuno Borges in tre set: 6-3 3-6 6-3 il risultato finale. Match combattuto anche tra il francese Terence Atmane e lo spagnolo Martin Landaluce, con il transalpino che si è imposto per 6-3 3-6 7-6 conquistando il pass per il turno successivo.

Nel torneo di doppio, esordio vincente per i tedeschi Jakob Schnaitter e Mark Wallner, che hanno battuto l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il serbo Miomir Kecmanovic con il punteggio di 7-6 6-3, qualificandosi per il secondo turno.

Successo anche per la coppia composta dal tedesco Alexander Zverev e dal brasiliano Marcelo Melo, che hanno superato il belga Zizou Bergs e il kazako Alexander Bublik per 6-4 6-7 10-5 al super tie-break decisivo.