Incendio nel resort di Santo Domingo, turista tarantino tra i testimoni: “Nessun allarme, ci siamo salvati aiutandoci tra noi”

C’era anche un cittadino di Taranto tra i turisti italiani presenti nel resort di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana, coinvolto nel violento incendio costato la vita a Francesca Valentino, 46enne originaria della provincia di Caserta.

A raccontare quei drammatici momenti è Gabriele Russo, turista tarantino rientrato in Italia dopo la vacanza. “Erano circa le 10.45 quando è scoppiato l’incendio – ha raccontato –. Non è scattato alcun allarme. Ci siamo aiutati tra di noi”.

Secondo la testimonianza dell’uomo, gli ospiti del resort avrebbero dovuto organizzarsi autonomamente per mettersi in salvo. “Abbiamo bussato alle porte dei vari bungalow per avvertire gli altri e farli uscire – ha spiegato Russo –. Poi siamo andati tutti in spiaggia”.

Il turista ha sottolineato l’assenza di un sistema organizzato di emergenza: “Non c’era un vero e proprio piano di evacuazione. Nessuno di noi riusciva a capire in quel momento dove dovesse andare per mettersi al sicuro”.

Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo. “Non sappiamo cosa abbia provocato l’incendio”, ha aggiunto il testimone, descrivendo la confusione vissuta dagli ospiti durante le fasi concitate dell’evacuazione.

Le autorità locali stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità nella gestione della sicurezza all’interno della struttura turistica.