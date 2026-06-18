La quarta edizione di Oltre la Meraviglia ha aperto la stagione 2026 del Wonder

MOLA DI BARI - Mercoledì 17 giugno, al Wonder Beach Club di Mola di Bari, si è tenuta la quarta edizione di “Oltre la meraviglia”, primo appuntamento dell’estate 2026, durante il quale, tra musica, moda, mostre, promozione dell’artigianato locale e spettacolo, è stata presentata la nuova stagione del club.L’evento, patrocinato dal Comune di Mola di Bari, è stato anche un’occasione di riflessione sul percorso intrapreso dalla struttura, che nel 2025 ha registrato un incremento di circa +25% di turisti pugliesi e si è aperta in modo significativo all’indotto straniero, ospitando appuntamenti di rilievo internazionale come il gala del torneo di tennis Hopman Cup. Anche quest’anno il programma punta a svilupparsi con decisione lungo le direttrici del rispetto dell’ambiente, della parità di genere e del ricambio generazionale, confermando una visione orientata alla sostenibilità e all’innovazione.A presentare le novità della nuova stagione è stata la trentenne Ilaria Laddaga, event manager del Wonder Beach Club, insieme alla general manager Rosa Urgo, al direttore commerciale Marco Vasto e al direttore eventi Pietro Saponara. Anche per il 2026 il club di Mola di Bari ospiterà eventi, meeting, congressi e wedding sia nazionali che internazionali, confermando l’attrattività della struttura e del territorio, oltre ai servizi balneari.“Con questo evento abbiamo voluto celebrare il talento femminile e mettere in mostra la determinazione e la straordinaria capacità delle donne di fare impresa – ha dichiarato Ilaria Laddaga –. La mia visione d’impresa è unire l’esperienza di mia madre, Rosa Urgo, con la quale ho la fortuna di lavorare, alla freschezza delle mie idee, per proporre novità che guardino al futuro, grazie anche al supporto del nostro team”.Spazio all’artigianato con la sfilata di moda della stilista Serena Brinni, che ha presentato la sua nuova linea di abiti femminili estivi: presentazione ufficiale del profumo The de Mar, prodotto dalla pugliese Rosa Urgo. La serata ha inoltre ospitato alcune degustazioni enogastronomiche curate da produttori locali, offrendo ai partecipanti un percorso sensoriale tra sapori del territorio e proposte innovative.All’interno della serata è stata allestita la mostra del fotografo Vittorio Infante, a cura dell’associazione Scuba Family, con immagini dedicate al Triangolo dei Coralli, un’area che comprende Filippine, Indonesia, Malesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Isole Salomone, e che ospita circa il 75% delle specie di coralli conosciute. Alcuni referenti dell’associazione – impegnata nella pulizia dei fondali marini – hanno illustrato l’allestimento, spiegato le attività svolte e presentato le iniziative che saranno realizzate in collaborazione con il Wonder Beach Club. Per l’occasione è stato mostrato anche un visore 3D, che ha permesso ai partecipanti di vivere l’emozione di un’immersione virtuale.Presenti anche i volontari di Plastic Free, che hanno condiviso riflessioni sull’impatto dell’abbandono della plastica sul litorale e sull’eccessivo consumo quotidiano. Nel corso della serata hanno inoltre conferito un riconoscimento all’imprenditrice Stefania Chiarito di Ultramotor, premiata – a seguito di un questionario diffuso a livello nazionale – per il suo impegno nella riduzione dell’uso della plastica e nella promozione di buone pratiche aziendali.Sul palco si sono alternati diversi artisti: il cantante Elio Arcieri, che insieme alla sua band – Antonio Grimaldi al basso, Francesco Ferrante alle tastiere e Mimmo Scialpi Tenè alla batteria – ha proposto un’ampia selezione di brani funk dagli anni Sessanta alle hit contemporanee; il percussionista Dado Bozzi dell’agenzia Casaburi Events, che ha arricchito la serata con interventi ritmici di grande energia; e altri ospiti che hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace e partecipata.A fare da cerimoniere è stato Mauro Pulpito, volto noto della televisione pugliese e del mondo dello spettacolo, che ha accompagnato il pubblico per tutta la serata con il suo stile inconfondibile.“Il Wonder dimostra di essere una struttura d’eccellenza, capace di anticipare quello che nel tempo è diventato lo sviluppo turistico e ricettivo del territorio molese – ha commentato il sindaco di Mola di Bari Giuseppe Colonna -. Uno sviluppo che si fonda su realtà come questa, orientate alla qualità, all’accoglienza e all’ospitalità, valori che appartengono profondamente alla nostra comunità. Da amministratore pubblico voglio sottolineare soprattutto un aspetto: questa eccellenza non resta isolata, ma viene messa a disposizione del territorio e messa in rete con le altre realtà locali. È questo il modello di crescita che vogliamo, una crescita certificata anche dai numeri diffusi da Pugliapromozione”.