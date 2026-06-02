Leccese a Roma per il 2 giugno: “Bari capitale del possibile nella costruzione della Repubblica”

ROMA - Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha partecipato oggi a Roma alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, prendendo parte alla tradizionale parata del 2 giugno insieme agli altri primi cittadini italiani, in fascia tricolore.

“Oggi sono a Roma, insieme ai sindaci d’Italia, per la Festa della Repubblica. In fascia tricolore, come ogni primo cittadino che porta qui il nome e la responsabilità della propria comunità. E il nome di Bari, in questa storia, ha un peso particolare”, ha dichiarato Leccese.

Il richiamo al ruolo di Bari nel 1944

Nel suo intervento, il sindaco ha ricordato il ruolo storico della città nel percorso che portò alla nascita della Repubblica, richiamando il congresso del gennaio 1944 al Teatro Piccinni.

“Fu proprio nella nostra città che la politica libera diventò voce e sostanza – ha affermato –. Lì si ritrovarono uomini di tradizioni opposte e si scelse di non fare della vittoria di parte il fondamento della nuova Italia”.

Secondo Leccese, da quel passaggio storico sarebbe partito il percorso che condusse al referendum del 2 giugno 1946.

“Una conquista da custodire ogni giorno”

Il sindaco ha sottolineato come quella fase abbia reso Bari, per un breve ma significativo periodo, “una capitale del possibile”, cioè un luogo centrale nel processo di ricostruzione democratica del Paese.

“Da ottant’anni quella conquista è qualcosa che richiede cura ogni giorno, da parte di tutti”, ha concluso Leccese, formulando gli auguri per la Festa della Repubblica.