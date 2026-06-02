Brindisi, concerto 'Sussurri e tempeste: l'anima del Romanticismo': un viaggio musicale tra le opere di Beethoven, Schumann e Brahms



L'Associazione "Le Voci dell'Arte" chiude la prima parte della stagione "Armonie Intrecciate" 2026 con un ospite d'eccezione: il Maestro Jean Reis





BRINDISI - Mercoledì 3 giugno 2026, presso l’Auditorium Santa – spazio culturale (ex convento S. Chiara) di Brindisi, si conclude la prima parte della rassegna concertistica "Armonie Intrecciate", il ciclo di eventi organizzato dall'Associazione Musicale Culturale Le Voci dell'Arte APS.





Questa parte della stagione 2026, che ha abbracciato il periodo gennaio-giugno, è stata caratterizzata da un calendario denso di appuntamenti di altissimo profilo, che hanno visto alternarsi sul palco artisti di rilevata notorietà internazionale, consolidando il ruolo dell'associazione come punto di riferimento culturale per il territorio.





Per questo attesissimo gran finale, il pubblico di Brindisi avrà il privilegio di assistere all'esibizione di un protagonista assoluto della scena musicale mondiale: il Maestro Jean Reis. Violinista di fama internazionale e direttore d'orchestra, Reis vanta una carriera che lo ha visto calcare i palcoscenici più prestigiosi in Europa, Asia e nelle Americhe, dirigendo formazioni di calibro mondiale e collaborando con i maggiori solisti del panorama attuale. La sua presenza a Brindisi rappresenta un’occasione unica per ascoltare un musicista che coniuga un rigoroso virtuosismo tecnico a uno slancio innovativo di rara intensità.





Ad affiancarlo in questo dialogo musicale sarà la pianista Annarosa Partipilo, musicista dalla solida formazione internazionale che vanta esibizioni in sedi iconiche come la Carnegie Hall di New York e la Royal Albert Hall di Londra. Il programma della serata, intitolato "Sussurri e tempeste: l'anima del Romanticismo", offrirà un percorso suggestivo attraverso alcuni dei capolavori immortali di L.v. Beethoven, R. Schumann e J. Brahms.





Uno sguardo al futuro: sebbene il sipario cali su questa fortunata stagione, l'attività dell'Associazione "Le Voci dell'Arte" non si ferma! La direzione artistica, guidata da Roberto De Leonardis, ha già annunciato la ripresa delle attività per il prossimo autunno. L’appuntamento è fissato per venerdì 25 settembre 2026, ore 20:00, con il concerto "Linea al Sud - Dialogo con il Mediterraneo", che vedrà esibirsi Emanuele Rigamonti (violoncello), Loredana Paolicelli (pianoforte) e Mirko Macina (live elettronica).





Tutti i concerti hanno ricevuto il patrocinio della Città di Brindisi e della Provincia di Brindisi.





L'Associazione ringrazia sentitamente tutti i partner, gli sponsor e il pubblico che, anche attraverso la destinazione del 5x1000, continuano a sostenere con entusiasmo la grande musica dal vivo e l'impegno culturale sul territorio.





Info concerto:

mercoledì 3 giugno - ore 20:00 presso l’Auditorium Santa – spazio culturale (ex convento S. Chiara) di Brindisi, con ingresso libero a contribuzione volontaria

Per ulteriori informazioni: +39 329/6829822





























www.levocidellarte.it.



