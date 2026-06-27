Locorotondo, al via l'estate delle contrade: Sant'Elia apre la stagione delle feste

LOCOROTONDO - Sarà la Contrada Sant'Elia ad inaugurare, oggi e domani, l'estate delle contrade di Locorotondo con la prima delle manifestazioni che animeranno il territorio nei prossimi mesi. L'iniziativa, giunta alla quarta edizione, è organizzata dall'Associazione Sant'Elia "Carlo Palmisano" e dalla Parrocchia San Giorgio Martire, con il patrocinio del Comune di Locorotondo, della Pro Loco e dell'Associazione Uomo 2000.

Due giornate che uniscono fede, tradizione, sport e spettacolo, con un ricco programma religioso e civile pensato per coinvolgere l'intera comunità.

Il momento religioso più significativo sarà domenica 28 giugno. Alle ore 18 prenderà il via la solenne processione che accompagnerà la Beata Vergine Maria e Sant'Elia Profeta dalla contrada fino al centro urbano di Locorotondo, percorrendo quasi cinque chilometri, per poi fare ritorno nella borgata dove, sul piazzale antistante la chiesa, sarà celebrata la Santa Messa conclusiva.

Accanto agli appuntamenti religiosi, cresce anche il programma civile. La principale novità dell'edizione 2026 è rappresentata dalla Coppa Sant'Elia – Primo Memorial Polito Pietro, gara ciclistica su strada riservata ai cicloamatori Master (FCI ed EPS). Nata inizialmente come "prova jolly", la competizione è stata promossa a tappa effettiva del prestigioso circuito Cicloamatour, confermando l'importanza crescente dell'evento nel panorama sportivo regionale.

Lo sport sarà protagonista anche domenica mattina con la quarta Ciclopasseggiata organizzata dalla Pro Loco di Locorotondo, con partenza alle ore 10 dalla Chiesa di Sant'Elia.

Non mancheranno i momenti dedicati alla convivialità e all'intrattenimento. In entrambe le serate sarà possibile degustare i prodotti tipici della tradizione locale grazie alla sagra curata da Ape d'Itria, mentre il programma musicale vedrà protagonisti, sabato sera, il tour "Balla Live" e, domenica, i Mustacchi Bros. A chiudere i festeggiamenti, domenica alle 23.30, sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico firmato Itria Fireworks.

La festa di Sant'Elia rappresenta il primo appuntamento dell'estate locorotondese dedicata alle contrade, un'occasione per valorizzare il territorio e il prezioso lavoro delle associazioni e dei cittadini che, con il loro impegno, mantengono vive le tradizioni e rafforzano il senso di comunità.