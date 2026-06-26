Conversano candida un nuovo palazzetto dello sport al bando “Sport e Periferie 2026”

Il Comune di Conversano ha ufficialmente candidato al bando ministeriale “Sport e Periferie 2026” il progetto per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport multifunzionale, pensato per rispondere alla crescente domanda di spazi da parte delle società sportive cittadine e per ampliare l’offerta di impianti dedicati alle discipline indoor. L’intervento prevede la costruzione di una struttura moderna e accessibile, con oltre 500 posti a sedere, progettata per ospitare attività di basket, volley, tennis tavolo e atletica leggera, oltre che eventi federali e iniziative paralimpiche. Il nuovo palazzetto sorgerà nell’area compresa tra gli spogliatoi e il terreno di gioco dello stadio Peppino Lorusso, integrandosi con il polo sportivo esistente e contribuendo a creare un vero e proprio distretto dello sport. Il progetto, qualora finanziato, sarebbe sostenuto in larga parte dal Ministero, con una quota di cofinanziamento a carico del Comune.«La candidatura di questo progetto – dichiara il sindaco Giuseppe Lovascio – rappresenta un passo decisivo nella strategia di potenziamento degli impianti sportivi cittadini. Conversano ha una tradizione sportiva straordinaria e merita strutture all’altezza delle sue ambizioni. Basket, volley, tennis tavolo e atletica leggera sono realtà vive, dinamiche, che ogni giorno coinvolgono centinaia di giovani. Questo nuovo palazzetto darebbe loro lo spazio necessario per crescere ancora». Lovascio aggiunge: «Abbiamo scelto di partecipare al bando Sport e Periferie 2026 perché crediamo che lo sport sia un investimento sul futuro della comunità: educazione, inclusione, salute, socialità. Se il progetto verrà finanziato, Conversano potrà compiere un salto di qualità decisivo. Ora attendiamo con fiducia l’esito della graduatoria, consapevoli di aver presentato una proposta solida, utile e lungimirante».Il nuovo palazzetto permetterebbe di: - alleggerire la pressione sugli impianti esistenti; - garantire spazi adeguati alle società sportive in crescita; - ospitare competizioni federali e attività paralimpiche; - ampliare l’offerta di eventi sportivi e scolastici; - rafforzare l’identità di Conversano come città dello sport.«Non resta che incrociare le dita e continuare a credere nello sport come motore di energia, inclusione e futuro per Conversano», conclude il sindaco Giuseppe Lovascio.