Monopoli, il 1° luglio “Regine della Scena” apre il mese di grandi eventi di Ritratti Festival

MONOPOLI - Sarà dedicato alle nuove stelle della lirica il primo appuntamento di luglio con, la rassegna musicale giunta alla sua XXII edizione. Mercoledì 1 luglio, alle ore 21, nel Chiostro di Palazzo San Martino a Monopoli, andrà in scena, il Galà lirico delle vincitrici della XXVIII edizione del Premio Internazionale di Canto “Valerio Gentile”.

Protagoniste della serata saranno il soprano Donatella De Luca e il mezzosoprano Elena Antonini, accompagnate al pianoforte da Sara Metafune, con un programma dedicato ad alcune delle pagine più celebri del repertorio operistico, tratte da Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, Anna Bolena di Gaetano Donizetti, Norma di Vincenzo Bellini e Aida di Giuseppe Verdi.

L’appuntamento nasce dalla collaborazione ormai consolidata tra Ritratti Festival e il Premio “Valerio Gentile”, uno dei concorsi italiani più importanti dedicati ai giovani cantanti lirici. Un percorso che negli anni ha permesso di valorizzare numerosi artisti oggi protagonisti nei più importanti teatri d’opera internazionali, confermando la vocazione del festival a sostenere concretamente le nuove generazioni della musica.

Le due interpreti sono state selezionate nel dicembre 2025 da una giuria presieduta da Ildebrando D’Arcangelo e composta da importanti personalità del mondo lirico e musicale. Il concorso, istituito nel 1996 dalla famiglia Gentile in memoria del giovane Valerio, scomparso prematuramente a 17 anni, richiama ogni anno talenti provenienti da tutto il mondo, trasformando il ricordo in un’opportunità per il futuro della lirica.

L’evento del 1° luglio aprirà un mese ricco di appuntamenti per la rassegna diretta dalla pianista pugliese Antonia Valente, che quest’anno porta il titolo “Play Love – Tutto l’amore che si può suonare” e proseguirà fino al 19 luglio trasformando Monopoli in un punto di riferimento per artisti, musicisti e pubblico.

Tra gli ospiti attesi figurano il Quartetto Indaco, protagonista il 4 luglio del concerto al buio Notturno Sensuale, e il soprano colombiano Betty Garcés, in programma il 6 luglio. Il 13 luglio sarà la volta del violoncellista Giovanni Sollima, che si esibirà insieme alla pianista Carlotta Maestrini nel recital Mirrors, mentre il gran finale del 19 luglio vedrà protagonista Tosca con il nuovo progetto discografico Feminae, in una conversazione-concerto con Paola Natalicchio e un omaggio speciale alla cantante monopolitana Franca Raimondi.

Accanto ai concerti, il festival propone anche incontri, laboratori e iniziative dedicate a diverse fasce di pubblico. Tornano i Ritratti Talk, gli appuntamenti di approfondimento culturale, il progetto Breakfast with Bach, dedicato alla musica di Johann Sebastian Bach, e Ritratti Kids, il laboratorio creativo per bambini dai 6 anni in su che unisce musica, movimento e arti visive.

Confermate inoltre le iniziative itineranti come Il Camioncino – Musica in cammino, che porta concerti dal vivo nei luoghi della quotidianità e della fragilità, e Ritratti sui tetti – Find Me, la caccia al tesoro musicale tra i vicoli del centro storico.

Ritratti Festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli, con il contributo di Fondazione Puglia e il patrocinio del Parlamento europeo e della Città Metropolitana di Bari.