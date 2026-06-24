Mondiali 2026, il Portogallo travolge l’Uzbekistan: pokerissimo con doppietta di Cristiano Ronaldo. Pari senza reti tra Inghilterra e Ghana

Giornata ricca di emozioni ai Mondiali 2026. Nel primo match in programma il Portogallo ha superato nettamente l’Uzbekistan con un perentorio, mettendo in mostra tutta la propria qualità offensiva contro la squadra guidata in panchina da Fabio Cannavaro.

A sbloccare la gara è stato il solito Cristiano Ronaldo, protagonista con una doppietta. Il fuoriclasse portoghese ha firmato il primo gol della partita, prima del raddoppio realizzato da Nuno Mendes. Al 39’ ancora Ronaldo è andato a segno, portando il Portogallo sul 3-0 già prima dell’intervallo.

Nella ripresa la formazione lusitana ha continuato a spingere: è arrivato il poker grazie all’autorete di Nematov, mentre il definitivo 5-0 è stato firmato da Rafael Leão, che ha chiuso una partita dominata dalla squadra portoghese.

In serata, invece, è terminata senza reti la sfida tra Inghilterra e Ghana, con i “Tre Leoni” incapaci di superare la resistenza della nazionale africana.

Lo 0-0 ha costretto l’Inghilterra a rinviare il discorso qualificazione all’ultima giornata della fase a gironi. La squadra britannica ha provato a trovare il varco giusto, ma il muro difensivo del Ghana ha retto fino al triplice fischio.

Per entrambe le formazioni la prossima gara sarà decisiva per definire gli equilibri del gruppo e conquistare l’accesso alla fase successiva del torneo.